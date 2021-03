Matéria publicada em 19 de março de 2021, 10:46 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde, iniciará a vacinação contra a covid-19 em idosos de 70 a 74 anos neste sábado, dia 20, em sistema drive-thru. Sete unidades de saúde estarão abertas, das 9h às 16h: ESF Balneário, CEM Japuíba, ESF Nova Angra 2, ESF Jacuecanga, ESF Bracuí, ESF Parque Mambucaba – módulo 4 e ESF Abraão, na Ilha Grande.

A SMS orienta que os idosos compareçam de carro e não saiam do veículo durante a ação, porém nada impedirá que os que forem por outros meios sejam vacinados. Para a imunização será necessária a apresentação de CPF, RG e comprovante de residência do idoso. É preciso lembrar que todos devem usar máscaras e manter o distanciamento, para evitar aglomerações.

Os idosos que não puderem comparecer à ação deste sábado, não precisam se preocupar, pois entre quarta, dia 24, e sexta-feira, dia 26, todas as unidades de saúde farão a vacinação, mediante agendamento prévio.

O agendamento poderá ser feito a partir desta sexta-feira, dia 19, presencialmente nas unidades de saúde, de preferência feito por um familiar, ou por telefone. A lista completa com os endereços e telefones dos postos está no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude.

Vale registrar que o município de Angra dos Reis recebeu ontem (18), do Governo do Estado, um novo lote com 4.070 vacinas Coronavac – 2.140 são destinadas para 1ª dose e 1.930 para a 2ª dose dos idosos com mais de 75 anos. O Plano Municipal de Imunização vai avançar de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e a quantidade de imunizantes que chegarem à cidade.