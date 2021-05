Angra vacinou 1.385 pessoas contra a covid-19 neste sábado

Matéria publicada em 29 de maio de 2021, 18:44 horas

Angra dos Reis – A cidade de Angra dos Reis segue avançando na vacinação dos seus moradores contra a covid-19. Neste sábado, a Secretaria de Saúde do município aplicou a primeira dose do imunizante AstraZeneca em 1.385 pessoas com 18 anos ou mais, que possuem comorbidades.

A vacinação ocorreu em esquema drive-thru, em cinco pontos da cidade, das 9h às 16h: CEM Japuíba, ESF Jacuecanga, ESF Perequê 4, ESF Bracuí e Shopping Piratas. Para receber a dose, o morador teve que apresentar RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprove a comorbidade.

Já na próxima semana, na terça (1º) e quarta-feira (2), antes do feriado de Corpus Christi, este público continuará a ser vacinado nas unidades de saúde, das 8h30 às 11h, mediante agendamento. A lista com todos os endereços e telefones das unidades está no site [ http://www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude | www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude ] . Os documentos necessários serão os mesmos exigidos no drive-thru: RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprovasse a comorbidade

Vale lembrar que a lista completa com as comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação estão disponíveis no www.angra.rj.gov.br/vacinacaocovid.