Angra: Verão #tônoRio começa nesta quinta-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 14:25 horas

Vários artistas locais se apresentarão até domingo na Praça do Peixe

Angra dos Reis – O Projeto “Verão #tônoRio”, evento realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a TurisAngra, estará presente em um estande totalmente instagramável, divulgando as belezas e atrações do município. O evento começa nesta quinta-feira (26), na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro. De quinta a sábado, as atividades ocorrerão das 16h às 22h. Já no domingo, vai das 14h às 20h. Além de DJs, várias bandas locais vão se apresentar gratuitamente.

A van do Artesanato, loja itinerante que expõe peças de artesãos do município, também estará no local, apresentando os trabalhos dos angrenses. O Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Setur-RJ/TurisRio, tem como objetivo fomentar a atividade geradora de renda e desenvolvimento regional.

Programação musical:

26/01- Quinta-feira – Zampaglione e banda (20h).

27/01- Sexta-feira – Higor (20h).

28/01- Sábado – Nosso Som (20h).

29/01- Domingo – Clube do Choro (18h).