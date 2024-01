Angra: WSM Vôlei promove seletiva para os times Sub-18 e Sub-21

Angra dos Reis – A profissional de educação física, técnica, e árbitra de voleibol, Mirella Santiago, vai promover no dia 4 de fevereiro, a partir das 8h da manhã, na quadra de esportes do Balneário, uma seletiva em formato de torneio. O evento tem como objetivo buscar novos talentos para a montagem dos times Sub-18 e Sub-21 da WSM Vôlei Angra. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo whatsapp (24) 99834-8763. Os times serão formados em quartetos e a inscrição custa R$ 60,00 por equipe.

Mirella Santiago tem uma vasta experiência no voleibol e no comando da WSM ela já formou muitas equipes da cidade que disputaram os campeonatos da LIVERJ (Liga de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro), e a intenção é que na formação dos novos times nas categorias Sub-18 e Sub-21 eles venham a disputar as competição da LIVERJ. Mirella foi a principal responsável pelo resgate do voleibol angrense, que no passado foi muito forte, especialmente no final da década de 80 e começo dos anos 90.