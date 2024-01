Angraprev fecha 2023 com bons resultados de investimentos

Angra dos Reis – O Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev) encerrou o ano de 2023 com rentabilidade acumulada acima da meta atuarial. O ganho consolidado de 15,41% da carteira de investimentos superou o objetivo de retorno de 9,51% no período. Isso significa ter condições de manter fôlego financeiro em longo prazo, e que o Angraprev foi eficaz na gestão dos investimentos e no equacionamento dos desafios previdenciários, garantindo assim um ambiente sólido e sustentável para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), modelo no qual o Angraprev se enquadra.

RPPS é o sistema de previdência específico de cada ente federativo que assegura benefícios previdenciários a servidores titulares de cargos efetivos e seus beneficiários. Esse é o caso do Angraprev, na esfera municipal do serviço público de Angra dos Reis.

Já a meta atuarial é a estimativa de desempenho que os investimentos feitos pelo plano de previdência devem alcançar para que o ente previdenciário consiga cumprir com os pagamentos dos planos de benefícios. Na hipótese de a meta atuarial não ser alcançada, em longo prazo, isso pode representar problemas para os servidores, como eventuais aumentos de valores de contribuição paga pelos participantes do plano ou diminuição dos benefícios futuros.

Por outro lado, atingir a meta atuarial, caso do Angraprev, é um passo muito importante para garantir os recursos necessários para honrar as aposentadorias e pensões, demonstrando um gerenciamento financeiro cuidadoso e responsável, visando a segurança de servidores aposentados e pensionistas por meio de um regime previdenciário estável.

– O bom resultado do Angraprev se deve ao trabalho sério que temos desenvolvido à frente da diretoria do instituto, conjuntamente com o Comitê de Investimentos e seus conselhos que, durante o exercício de suas competências, mantiveram o rigor técnico focado no resultado. Ter superado a meta atuarial está diretamente relacionado à fiel observância às diretrizes da política de investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselhos de Administração do Angraprev – destacou Luciane Rabha, diretora-presidente do instituto.

A meta atuarial é definida com base na taxa de juros publicada em portaria própria do Ministério da Previdência, somada ao índice de inflação utilizada pelo Instituto, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).