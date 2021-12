AngraPrev promove Censo Previdenciário

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 16:02 horas

Servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes devem atualizar deus dados cadastrais até o dia 11 de fevereiro

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio do Angraprev, iniciou nessa segunda-feira (20) o Censo Previdenciário 2021/2022, que tem o objetivo de atualizar os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes do município, incluindo os da Câmara Municipal.

O Censo Previdenciário irá acontecer até o dia 11 de fevereiro. A grande novidade é que a atualização dos dados poderá ser feita pela internet, sem a necessidade do servidor ter que ir a um posto de atendimento para a apresentação dos documentos. Para isto, basta mirar a câmera para o QR Code disponível nos panfletos distribuídos em todas as repartições públicas.

Segundo o AngraPrev, os que optarem pelo atendimento presencial devem agendar a partir do dia 3 de janeiro. A apresentação dos documentos poderá ser feita, presencialmente, de 17 de janeiro a 11 de fevereiro, na sede do Angraprev, no Parque das Palmeiras; Escola de Gestão Pública, no Centro; Coordenadoria Regional de Jacuecanga; antiga agência dos Correios, no Frade; Superintendência de Segurança, Transporte e Trânsito, no Parque Mambucaba, na Secretaria Executiva da Ilha Grande, na Vila do Abraão.

– Conforme o decreto municipal n° 12.385/2021, o censo é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes. Este processo contribui para uma gestão previdenciária transparente, eficiente e mais segura para todos – ressaltou a presidente do AngraPrev, Luciane Rabha.

O servidor que precisar de mais informações pode ligar para os números (24) 3365-5260 e (24) 99835-8240 ou obtê-las no Instagram @angraprev.

Foto: Arquivo