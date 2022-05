Animais para adoção recebem destaque em site da Prefeitura de Porto Real

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 17:20 horas

Porto Real- Porto Real é uma cidade amiga dos animais, em 2021 recebemos o selo Pet Friendly, e gostamos de tratar bem nossos bichinhos. Pensando em dar mais oportunidades aos Pets que estão no CIRAC e seguindo a indicação do vereador Juan Pablo, a Prefeitura Municipal, através da secretaria de Comunicação Social e Transparência, em conjunto com a vigilância sanitária, tomou a iniciativa de divulgar os Pets que estão destinados a adoção no site da Prefeitura. São lindos animais esperando por um lar para receber amor e carinho.

A equipe da vigilância sanitária, que sempre realiza feiras de adoção, disponibilizou fotos dos animais do CIRAC que estão a procura de um lar. “Com esse novo canal de divulgação, nós esperamos que mais animais sejam adotados, agora qualquer munícipe pode acessar o site e ter informações sobre os Pets, facilitando a identificação.” finalizou Gilliane Virgilio, que faz parte da equipe da vigilância e pertence ao grupo segunda chance animal.

O secretário de Comunicação Social e Transparência, Felipe Nascimento, reafirmou o compromisso do município em ser amigo dos animais, “Porto Real e seus munícipes amam os animais e nossas feiras de adoção tem sido um sucesso, agora temos mais uma ferramenta para estimular a adoção responsável.” Declarou o secretário.

O prefeito Serfiotis é defensor da causa desde a época em que esteve como Deputado Federal e é presença certa nas feiras de adoção do município, “Sempre lutei pelos animais, eu realmente me importo com eles, tenho alguns Pets adotados na minha casa, recebendo atenção e amor. Estamos buscando dar uma maior visibilidade para que o numero de adoções aumentem, colocamos os Pets do CIRAC na era digital, agora é só acessar o site da prefeitura e escolher um amigo.” concluiu o Prefeito.