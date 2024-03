Animal peçonhento aparece em quintal de moradora do Açude 1

Volta Redonda – Na tarde do último domingo (17), um incidente inesperado agitou os moradores do Açude 1, uma cobra foi avistada no quintal da residência de uma mulher, que preferiu não se identificar.

Segundo relatos da moradora, essa foi a primeira vez que um animal desse tipo apareceu em sua residência, tornando difícil a identificação precisa da espécie. “Não deu nem tempo de identificar a espécie, tudo aconteceu muito rápido e a cobra estava agitada e avançando” – afirmou a vítima.

A situação se tornou ainda mais alarmante quando a cobra, aparentemente agressiva, se aproximou da moradora. “Ela veio atrás de mim, veio direto na minha perna, mas não deu tempo dela me picar”, relatou a moradora.

Diante do risco, os moradores decidiram agir rapidamente e mataram a cobra. Essa ação preventiva foi tomada com o intuito de proteger a segurança e bem-estar de todos os envolvidos.

Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE , a bióloga Gabriela Rodrigues, explicou sobre a cobra e o motivo do aparecimento.

“A cobra parece ser da espécie Muçurana (foto difícil de identificação). Cobras Muçuranas não são venenosas, entretanto, ao se sentir ameaçada reagirá com agressividade.”

Gabriela também explicou o possível motivo da aparição da cobra em um hábit fora do normal: “Devido ao calor extremo, cobras são seres ectodérmicos. Dessa forma, elas precisam de alguma fonte de calor para se esquentar. É bem provável de estar procurando um lugar quentinho para se aconchegar, devido às chuvas, elas vão se esconder e as casas são lugares que elas conseguem se proteger.”