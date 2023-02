Anime Fest Fan 2023 reúne 50 mil pessoas em três dias - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 11:46 horas

Maior feira de cultura nerd do interior do Brasil foi realizado em Volta Redonda e superou expectativas de público

Volta Redonda – A realização da 10ª edição do Anime Fest Fan (AFF) – maior feira de cultura nerd do interior do país – no último fim de semana, em Volta Redonda, superou as expectativas de público, com cerca de 50 mil pessoas participando durante os três dias de evento. O AFF aconteceu no Shopping Pak Sul, no bairro São Geraldo e contou com apoio da prefeitura, além de patrocínio da Enel e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A coordenadora municipal de Juventude, Larissa Garcez, destacou que foi um evento para toda a família, em um local que proporcionou tranquilidade e transmitiu segurança aos pais que levaram os jovens, e muitos puderam fazer outras atividades enquanto os filhos e netos curtiam o Anime Fest Fan.

“Foi um evento completo, para toda a família que demonstrou o quanto as atividades para as juventudes também englobam o público de diversas outras idades. Ver os corredores do shopping lotados no último fim de semana do mês, em um evento sem qualquer intercorrência, inclusive com a participação de idosos e crianças interagindo com os jovens cosplays, foi muito legal. Do ponto de vista de política pública para juventude, foi fundamental o apoio da prefeitura, que auxiliou para que jovens, dos diversos cantos da cidade, participassem do evento com a logística do ônibus elétrico do Tarifa Zero. Isso fez com que quem nunca participou do evento ficasse encantado com a estrutura e com esse universo”, explicou Larissa.

Com concursos de cosplay, de K-pop, expositores regionais, competições de games, jogos interativos, distribuição de brindes e muitas outras atividades, o evento também foi considerado um sucesso pelo presidente do Grupo Akai (coletivo cultural idealizador do projeto), Maicon Fagundes.

“Ficamos muito felizes com o resultado. Essa foi, sem sombra de dúvidas, a maior edição do projeto, de crítica e público. E já somos o maior evento do interior do Brasil do segmento. E a execução do evento foi fundamental para o início do desenvolvimento territorial da cultura nerd aqui no Sul Fluminense. Só tenho a agradecer a todos que nos prestigiaram nesses três dias de evento, assim como a ENEL e ao Governo do Estado”, completou Maicon.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, esteve presente no primeiro dia de evento (27/1), acompanhado de sua equipe da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), do prefeito Antonio Francisco Neto, e do vice-prefeito Sebastião Faria.

“Essa integração de jovens e outras gerações, em um evento desse porte e que valoriza uma cultura tão presente nos dias de hoje, é bom para o turismo da nossa cidade, atraindo visitantes de outros municípios, inclusive de outros pontos do país. E também movimenta a economia regional, com a circulação de mais pessoas, de diferentes lugares, na cidade. Parabéns a todos os envolvidos pelo sucesso do evento”, afirmou Sodré, que aproveitou para prestigiar o “Vírgula, Hub de Inovação VR” – espaço destinado a promover projetos, negócios e parcerias relacionadas a tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR