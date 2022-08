Aniversário do Colégio Naval terá capacitação e muito esporte em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 17:39 horas

Angra dos Reis – As celebrações pelo aniversário de 71 anos do Colégio Naval serão um ótimo ponto de encontro para os amantes dos esportes em Angra dos Reis. Provas de maratona, canoagem e capacitação para profissionais, das Maratonas Aquáticas sem Fronteiras (MASF) serão os destaques da programação do aniversário da instituição.

Na sexta-feira, dia 5 de agosto, às 9h30, e no sábado, dia 6, às 7h, o Colégio Naval vai receber o Curso Maratonas Aquáticas sem Fronteiras, que é realizada pela própria MASF e tem o objetivo de qualificar interessados para fazer parte do controle de prova da equipe. Funções da arbitragem, suporte aquático e definições sobre competições de águas abertas e maratonas aquáticas são alguns dos conteúdos que serão apresentados ao longo do curso. Todos aqueles que terminarem as aulas serão contemplados com certificado. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da organização (https://www.inscricaomasf.com/curso-masf/).

No dia 13 de agosto, sábado, às 8h30, uma prova de 5 km agitará o município de Angra dos Reis. O evento será subsidiado pela Lei de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Angra dos Reis, sendo o Circuito Reis Magos o proponente da competição. Com largada prevista na Avenida Marques Leão, próxima à piscina de 25m do Colégio Naval, os atletas percorrerão um trajeto de 5 km com a chegada na pista de atletismo do Colégio Naval. Para incentivar o esporte e deixar a competição melhor, as crianças de até 12 anos também poderão participar de provas de 240m e 480m, após o término da prova principal.

O evento contará com provas masculinas e femininas, com vagas para atletas de 17 anos até maiores de 60 anos, além da categoria PCD (Pessoa com Deficiência). Para se inscrever ou tirar dúvidas do regulamento, o atleta deve acessar o site oficial da competição (https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-71-anos-colegio-naval-34191).

Para finalizar o calendário esportivo, a Enseada do Colégio Naval vai receber uma competição de canoagem, esporte já tradicional no município de Angra dos Reis. O campeonato acontece no dia 21 de agosto e é realizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. As inscrições e o regulamento podem ser conferidos no site da Prefeitura de Angra (https://www.angra.rj.gov.br/calendarioesportivo)