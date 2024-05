Anjos da saúde a serviço dos atletas

Volta Redonda – A Copa Diarinho de Futsal este ano tem duração de três meses e mais de 500 jogos. Oito ginásios de Volta Redonda sediam partidas das categorias Sub-7 a Sub-17. Com tanta movimentação em quadra, é comum haver casos de choque e contusões. E, quando isso acontece, os jogadores sabem que podem contar com as mãos amigas dos ‘anjos da saúde’, profissionais destacados em todos os locais de jogos para garantir um bom atendimento e manter a integridade física dos meninos e meninas.

Pelo segundo ano consecutivo, Débora Rossignoli Lopes de Sá, do Núcleo de Eventos da Secretaria Municipal de Saúde, é quem fica responsável pela tarefa de montar as equipes.

“Em cada ginásio ficam um enfermeiro e um técnico de enfermagem, da rede de urgência e emergência. Além deles, contamos também com a colaboração de alunos de instituições parceiras, como o ITEC (Instituto Tecnológico de Capacitação), ICT (Instituto de Cultura Técnica), UniFOA, FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica) e Bom Pastor”, explica.

Débora afirma que a tarefa é desafiadora, mas garante que faz com orgulho e satisfação. “Gosto muito desses desafios! Organizar esses eventos me dá satisfação, pois sempre procuro o profissional com perfil adequado para essas atividades, que tenha comprometimento e proatividades. E sempre apoiada pela secretária de Saúde, Conceição de Souza Rocha, e a subsecretária Rosa Lages”, diz.

Ela ressalta ainda que na colaboração dos profissionais da saúde que escala para acompanhar as atividades, é possível a realização de um bom serviço de atendimento à saúde dos atletas. “É um calendário apertado, mas feito com empenho e gosto. E cada evento é um aprendizado. Parabenizo a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilella, e sua assessora, Viviane, que fazem uma ótima organização do evento e nos dão suporte e condições de realizar um bom trabalho”, finalizou Débora.