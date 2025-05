Anjos de Resgate se apresenta na Festa de São José Operário, em Angra

Angra dos Reis – A programação da Paróquia de São José Operário, no Parque Mambucaba, chega ao fim neste domingo (4), após mais de uma semana de homenagens ao santo padroeiro dos trabalhadores. Na noite de sábado (3), a banda Anjos de Resgate, um dos principais nomes do cenário musical católico contemporâneo, subiu ao palco para apresentar seus grandes sucessos. Com um repertório repleto de canções com mensagens que transmitem fé, amor e esperança, músicas como Amigos pela Fé e Estou Aqui, não poderiam ficar de fora.

“Fomos muito bem recebidos, nesta cidade que é tão linda; pudemos conhecer um pouquinho das belezas locais. Vocês estão de parabéns, são abençoados por morar aqui”, declarou o vocalista Diego Tiguez, antes da apresentação.

A festividade no Parque Mambucaba teve início em 25 de abril com Novena e missas diárias. Neste domingo, já teve uma celebração às 7h. Às 15h30, haverá uma nova missa, presidida pelo padre José Eduardo, com um momento especial de bênção das carteiras de trabalho, simbolizando a proteção e intercessão de São José sobre os trabalhadores e suas famílias. Em seguida, acontecerá a procissão pelas ruas do bairro, encerrando oficialmente a festividade.

“Apoiar eventos como a Festa de São José Operário é uma forma de valorizar nossas tradições culturais e religiosas. Além disso, trazer atrações como a banda Anjos de Resgate contribui para fortalecer a fé e oferecer cultura de qualidade à população em bairros como o Parque Mambucaba”, destacou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.