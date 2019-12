Ano Novo terá esquema especial de trânsito na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 14:22 horas

Vias serão fechadas na Vila Santa Cecília e orientação é para que a população utilize transporte coletivo

Volta Redonda- Haverá um esquema especial de trânsito na Vila Santa Cecília durante as festividades da virada do ano. Os motoristas devem ficar atentos às alterações previstas, que incluem fechamento de vias para a realização do show da virada.

A Secretaria de Transporte Mobilidade Urbana (STMU) e da Guarda Municipal (GMVR) informam que até às 23h50 do dia 3 de janeiro de 2019, haverá fechamento no início da Rua 14, em frente ao Escritório Central, no trecho entre o McDonald’s e o estacionamento.

Toda a extensão da Rua 14 e transversais serão fechadas a partir das 4h do dia 30/12 e seguem até às 23h50 do dia 1º de janeiro. O trecho de fechamento vai do Escritório Central até a ligação da via com a rotatória que dá acesso à Praça Brasil.

As alterações não vão interferir nas rotas dos ônibus e a orientação é para que seja utilizado o transporte público, visando mais comodidade e conforto durante as festividades. Para quem for de carro, só será permitido estacionar onde não houver fechamento de via. A Guarda Municipal estará dando apoio e orientando os motoristas para garantir a fluidez do trânsito.