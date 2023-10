Ansiedade e fome noturna

A fome durante a noite acontece em muitas pessoas que querem emagrecer. Muitos até acabam acordando de madrugada para comer. Vamos falar um pouco desse tema que é o problema de muita gente. Irei te explicar quais os motivos de ter fome a noite e como você pode tentar resolver esse problema.

Motivos da fome noturna

Um consumo excessivo de calorias no período da noite provavelmente fará você acordar sem fome. Assim, você vai acabar pulando refeições e comendo menos do que deveria ao longo do dia. Quando você pula refeições, provavelmente seu apetite ficará desregulado, o que influencia nessa fome a noite.

Dietas muito restritivas

Um dos motivos para ter muita fome a noite é quando você faz dietas muito restritivas ao longo do dia. Com a restrição severa de alimentos, a fome vai aumentando, e pode vir com força total no período da noite. Jejum prolongado

Quando a pessoa fica muito tempo em jejum por falta de organização alimentar ou por acreditar que é uma boa estratégia para emagrecer, a fome a noite também pode ocorrer. Uma alimentação desbalanceada pode ter falta de alimentos que estimulam a saciedade e por isso a fome a noite chega mais forte.

Desequilíbrio hormonal

A fome a noite também pode estar relacionada com um desequilíbrio na produção hormonal. Isso porque, no período da noite, nosso organismo deve produzir mais do hormônio melatonina e serotonina, e diminuir a produção de cortisol. Isso se chama ciclo circadiano. Porém, algumas pessoas possuem esse ciclo desregulado, o que pode gerar fome a noite.

Fome emocional; Outra razão que justifica comer de madrugada ou a noite, é porque a alimentação está muito ligada às emoções. A noite é o período que a maioria das pessoas chegam em casa e relaxam após um dia de trabalho. Quando comer torna-se a única forma de prazer e recompensa, muitas pessoas descontam isso procurando por comida no período noturno.

Como resolver o problema da fome a noite? Identifique a causa do problema! Quando você identificar a causa do problema, ficará muito fácil de resolve-lo! Se você não está com fome, mas está procurando algo para comer, tente descobrir o que está te levando a fazer isso. Se o problema for dietas restritivas e jejum prolongados, organize-se para comer melhor ao longo do dia. Já se o problema for hormonal, tente regular seu sono ou até mesmo procurar um médico para te auxiliar. Evite ter alimentos muito calóricos em casa. Em vez de ter esses alimentos, mude o hábito e comece a comprar alimentos saudáveis que você goste. Faça boas escolhas durante as refeições. Incluir alimentos fontes de proteína e gorduras boas, em cada refeição, pode te ajudar a controlar sua fome e te manter satisfeito por mais tempo. Além disso, alimentos ricos em fibras também evitam que você sinta fome rapidamente logo depois que comeu.

Não pule o café da manhã. É comum que pessoas que comem muito a noite acordem sem fome no café da manha e acabem pulando essa refeição. Pular o café da manha é um dos hábitos que faz você sentir mais fome durante o dia e chegar em casa cheio de fome. Portanto, controle sua fome a noite seguindo as dicas anteriores para que isso não ocorra.

Conclusão

A fome a noite acontece principalmente devido a uma má alimentação ao longo do dia ou por motivos emocionais. Identificar a causa é o mais importante para que você resolva seu problema com a fome a noite.

