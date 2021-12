Antonio Furtado destina R$600 mil em emendas ao Corpo de Bombeiros

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 18:00 horas

Dinheiro será utilizado para a compra de equipamentos de combate a incêndio e salvamento de pessoas

Sul Fluminense – Com o ano quase no fim e o orçamento para 2022 praticamente fechado, o deputado federal delegado Antonio Furtado conseguiu incluir uma emenda de R$600 mil para beneficiar os batalhões do Corpo de Bombeiros do Sul Fluminense. A destinação do recurso aconteceu após a Major Aline Rodrigues da Silva Fernandes, assessora de assuntos parlamentares da corporação, apresentar as necessidades de equipamentos para que os municípios da região possam ter um atendimento ainda melhor com relação ao combate a incêndios e salvamentos.

– O Corpo de Bombeiros é uma instituição muito amada e querida pela população. O trabalho desenvolvido por esses homens e mulheres, de salvar vidas, deve ser sempre lembrado. E para continuarem exercendo a função com excelência, precisamos equipá-los. É por isso que prontamente atendi o pedido para o envio de verbas. Nos minutos finais, conseguimos acrescentar no sistema e, para o ano que vem, serão R$600 mil para a aquisição de equipamentos – afirmou o parlamentar.

Os recursos destinados serão utilizados para equipar os batalhões da região Sul Fluminense. Entre os itens relacionados estão: botes infláveis, máquina de ar comprimido e viaturas utilizadas de maneira híbrida, tanto para o combate a incêndios como para salvamento de pessoas.

– É muito importante saber que temos um parlamentar com disponibilidade para atender nossas necessidades. A destinação da emenda vai ajudar a melhorar, ainda mais, o trabalho que fazemos pela sociedade – agradeceu a Major Aline.

Foto: Assessoria de Imprensa

Antonio Furtado fala sobre emendas para o Corpo de Bombeiros