Antonio Furtado é homenageado no aniversário de 50 anos da AAP-VR

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 11:49 horas

Novo auditório da entidade ganhou o nome do pai do delegado

Volta Redonda – O ex-deputado federal e atual delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, foi homenageado na cerimônia que comemorou o cinquentenário da AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas) de Volta Redonda, realizada na manhã do último sábado, dia 20, data de fundação da entidade. Ele recebeu uma moção de aplausos pelos serviços prestados e o novo auditório da AAP-VR ganhou o nome do seu pai, Camilo Riker Furtado, falecido em 2007.

– Eu me sinto feliz e emocionado. Agradeço a homenagem feita ao meu amado pai que, certamente, lá do céu, está orgulhoso de todos os ensinamentos que compartilhou comigo e me fizeram chegar até aqui. Camilo Riker Furtado, meu pai, ficou órfão criança, aos 10 anos, mas venceu todas as dificuldades com dedicação e estudo, tornando-se advogado e servidor público. Construiu uma bonita história de superação e é o grande exemplo da minha vida. Ele sempre me dizia que nada se compara a sensação do dever cumprido e acredito profundamente nisso. O bom trabalho ecoa e serve de inspiração. Como deputado, trabalhei muito para que os idosos tivessem seus direitos ampliados. Fizemos a nossa parte e deixamos um legado de respeito à melhor idade, na saúde, na segurança e na luta em favor de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Parabenizo a AAP-VR pelo cinquentenário e desejo que os próximos anos sejam também de muito sucesso – frisou.

Além do novo auditório, que possui estrutura moderna, capacidade para 70 pessoas e espaço para cadeirantes, também foram inaugurados no sábado (20) o studio de pilates Irene Ribeiro Vaz, a academia de musculação Munira Arbex Francisco e o centro odontológico Bergonsil de Oliveira Magalhães, custeados com verbas enviadas pelo então Deputado Antonio Furtado. Os espaços funcionam no CISA (Centro Integrado de Saúde e Assistência), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda.

Enquanto parlamentar, além de apresentar e apoiar importantes iniciativas para beneficiar aposentados e pensionistas, como a concessão do 14º salário e a criação de uma comissão específica para cuidar de pautas relacionadas aos idosos, Furtado também destinou cerca de R$ 1 milhão de reais em emendas à AAP-VR. A quantia possibilitou ainda a implementação do projeto VIVA, um programa voltado para a conscientização e incentivo ao envelhecimento saudável através da prática de exercícios físicos.

O presidente da AAP-VR, Ubirajara de Oliveira Vaz, afirmou que a parceria com Furtado possibilitou importantes conquistas para a entidade.

– Fundadores, antigos e novos colaboradores, e pessoas que lutam ao nosso lado, como o Furtado, exercem papel fundamental na história desses 50 anos. A nossa trajetória de crescimento se deve a união de todos. Somos uma família que recebe diariamente outras famílias, sempre com amor, cuidado e respeito, buscando promover melhorias na qualidade de vida dos nossos associados – ressaltou.