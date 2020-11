Antonio Furtado participa de campanhas em seis cidades da região

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 14:18 horas

Candidatos do PSL, de Mendes, Sapucaia, Paraíba do Sul, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda receberam apoio durante o final de semana

Sul Fluminense – ,O deputado federal Delegado Antonio Furtado, que é o segundo vice-presidente estadual do PSL, tem seguido uma agenda extensa para apoiar os candidatos do partido nas eleições municipais deste ano. Com o final de semana prolongado pelo feriado de Finados, as caminhadas de campanha ficaram com um roteiro ainda maior por várias cidades da região.

– Nossos candidatos do PSL estão muito empenhados na campanha e com propostas de renovação e mudança para as cidades da região. Acredito no trabalho que estão se propondo a fazer e por isso têm o meu apoio. Vamos trazer ainda mais investimentos para melhorar a qualidade de vida da população – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Nas cidades de Mendes, Sapucaia, Paraíba do Sul, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda, percorridas no fim de semana prolongado, o PSL conta com 101 candidatos a vereador e 4 candidatos a vice-prefeitos: Dr. Márcio, em Sapucaia, Jiló, em Mendes, Sueli Galvão, em Resende, e Ademar Esposti, em Volta Redonda.

– Estamos percebendo o crescimento das nossas campanhas em todo o Estado. Seja nas coligações à prefeitura, seja com os vereadores. Vemos o carinho das pessoas na rua e a confiança que demonstram no nosso trabalho. Até o dia 15 de novembro inda temos muita caminhada – ressaltou o parlamentar.

A ida as cidades do estado não se limitam apenas a campanha política. O deputado federal Delegado Antonio Furtado tem aproveitado as conversas com os eleitores para entender as necessidades da cidade e, assim, destinar recursos específicos para melhorar a qualidade de vida da população.

– Sabemos que muitas áreas precisam de investimento, mas pude dar uma boa notícia em Sapucaia. Vamos destinar R$250 mil para ser investido na área da saúde e melhorar as unidades especializadas de atendimento – comemorou o deputado.