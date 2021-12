Antonio Furtado requer urgência para regime de 30 horas e piso salarial para enfermeiros

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 17:44 horas

Brasília e Sul Fluminense – Aprovado em primeira votação na Câmara Federal e no Senado, o Projeto de Lei 2564/2020, sobre o piso salarial dos enfermeiros e parteiras, pode ser acrescido da discussão sobre a fixação de jornada de 30 horas. A proposta defendida pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado é para o assunto ser caracterizado como urgência e ir direto a votação sem necessidade de tramitar nas comissões parlamentares.

– Chegou a hora de mostrar que, realmente, consideramos esses profissionais nossos heróis. Durante o pior momento da pandemia eles foram aclamados pelos riscos que correram nos hospitais, agora, merecem ter esse reconhecimento financeiro e não apenas verbal. Essa é uma das maneiras de demonstrarmos nossa gratidão – destacou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

Com o novo piso salarial, os profissionais da saúde teriam como valor de R$4.750 para enfermeiros, 70% para o técnico de enfermagem e 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira. Além do reajuste nos salários, os profissionais também defendem a inclusão do regime de 30 horas de trabalho. Em conversa com representantes do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), o deputado federal Delegado Antonio Furtado, assumiu o compromisso de apoiar a categoria, tanto que assinou requerimento de urgência para acelerar a aprovação do projeto.

– Declarei meu apoio aos profissionais da enfermagem porque entendo a importância do trabalho que desenvolvem. A proposta já foi aprovada em primeira votação, o Senado também aprovou. Não precisa ser atrasada passando pelas comissões. Podemos dar celeridade e aprovar – afirmou o parlamentar.