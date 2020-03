ANTT e EPL realizam visita técnica na Via Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 11:31 horas

Piraí – Representantes da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e da EPL (Empresa de Planejamento de Logística) realizaram uma visita técnica a Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí. O secretário de Transporte e Trânsito do município, Marcelo Zacarias, esteve presente na visita.

O objetivo foi identificar as necessidades da Via Dutra para serem inseridas no projeto do novo modelo de concessão. Os técnicos percorreram desde o distrito de Arrozal até a Serra das Araras, visitando inclusive, o Monumento Rodoviário.

O secretário disse que a visita foi positiva e destacou sobre a necessidade de construir um viaduto com passarela para pedestre no bairro Varjão.

– Apresentamos também os locais que precisam ser construídas as passarelas, como no distrito de Arrozal, no bairro Varjão e no Caiçara. Os técnicos nos ouviram e compreenderam as nossas necessidades. Em breve, será apresentado um projeto final. A gente espera que todos os nossos pedidos sejam contemplados. Será muito importante para Piraí nessa nova concessão que vai valer por 30 anos – concluiu Marcelo.

Também estiveram presentes na visita, o presidente da representação regional da Firjan no Sul Fluminense, Antonio Carlos Vilela; e os representantes do Programa Líder, Péricles Aguiar e Arivaldo Corrêa Mattos.

Concessão

A nova concessão da Rodovia Presidente Dutra consiste na exploração do sistema rodoviário por 30 anos, incluindo recuperação, operação, manutenção, monitoramento, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade, manutenção do nível de serviço e segurança do usuário. Os investimentos previstos são de mais de R$ 32 bilhões.