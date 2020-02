ANTT reduz 5% no pedágio na Rodovia Presidente Dutra

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 11:30 horas

Sul Fluminense – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reduziu para 5,26% as tarifas de pedágio da Rodovia Presidente Dutra. A CCR NovaDutra declarou que vai correr na Justiça da determinação da agência. A concessionária e a agência já disputam na Justiça uma briga sobre o reajuste. Em dezembro do ano passado, a ANTT publicou deliberação reduzindo a tarifa a partir do dia 23 do mesmo mês.

A CCR, conseguiu suspender o efeito da deliberação com um mandado de segurança emitido pela Justiça Federal de Brasília no dia 23 de dezembro. Na primeira determinação, a tarifa básica reajustada passaria de R$ 15,20 para R$ 14,40 em quatro dos pedágios, de R$ 3,70 para R$ 3,50 em outros quatro e de R$ 6,70 para R$ 6,30 em dois deles.

Segundo a ANTT, o documento diminuía a tarifa cobrada dos usuários da rodovia em razão de dois fatores. O primeiro era a redução do valor de manutenção do pavimento a ser feita pela CCR por conta de um reequilíbrio no contrato.

A redução do montante usado na elaboração de um projeto executivo da obra de um acesso à rodovia no km 215 também entrou nas contas da agência. O atual contrato de concessão da Dutra termina no final de 2021.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, já afirmou que a nova concessão da rodovia terá tarifa de pedágio mais barata no trajeto de São Paulo ao Rio de Janeiro.