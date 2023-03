ANTT revoga suspensão de venda de passagens pela Cidade do Aço - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 10:07 horas

Sul Fluminense – A Viação Cidade do Aço informou em nota na manhã desta terça-feira (21) que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) revogou a decisão que havia suspendido a comercialização de bilhetes interestaduais pela empresa. Segundo o documento, que foi publicado no Diário Oficial da União, o processo contra a viação foi arquivado.

A suspensão foi publicada no Diário Oficial do dia 15 de março. A determinação penalizava a Cidade do Aço suspendendo as vendas de bilhetes das linhas Rio x Cruzeiro, Rio x Caxambú, Volta Redonda x Cruzeiro, Cruzeiro x Passa Quatro e Passa Quatro x Três Corações.