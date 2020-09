Anúncio de possível expansão de facção criminosa paulista na região, mobiliza comandante do 37º BPM

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 16:24 horas

Sul Fluminense– A possível migração interna de integrantes da maior facção criminosa de São Paulo, vem mobilizando policiais civis e militares, não apenas da região Sul Fluminense, mas também das cidades da Costa Verde e Centro-Sul. Jornais cariocas publicaram informações sobre a vinda da facção paulista que teria formado um cinturão no interior do Estado do Rio de Janeiro.

O jornal EXTRA, por exemplo, publicou uma matéria neste domingo (06), revelando que com base em processos judiciais, investigações das Policias Civil e Federal e dados da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, o grupo tem bases espalhadas em dez cidade do estado.

Nesta segunda-feira (07), a comandante do 37º Batalhão da PM (Resende), tenente-coronel Luciana de Oliveira, disse que o serviço de Inteligência da sua unidade policial está realizando levantamentos sobre o fato e ações, em conjunto com outros órgãos, no intuito de prender membros de facção criminosa ou envolvimento com o tráfico de drogas.

A militar destacou ainda que o serviço de policiamento ostensivo, aquele cujas viaturas realizam diligências nas ruas, reforçando o patrulhamento em áreas, onde as incidências criminais são mais altas estão em atuação.

– A população pode continuar confiando na Polícia Militar e nos ajudando renunciando qualquer atitude ou atividade suspeita que tomar conhecimento, através do Disque Denúncia do 37º Batalhão pelos números: (24) 33600112 ou 998910847. O anonimato é garantido – disse Luciana.

O DIÁRIO DO VALE ouviu neste fim de semana delegados que atuam no Sul Fluminense. Eles disseram que estão cientes da situação e que sabem que o objetivo da facção paulista é se estabelecer no estado para chegar a capital fluminense e Minas Gerais. Dos delegados entrevistados, Marcelo Haddad (Porto Real), e Vicente Maximiliano (Itatiaia) , apenas Marcelo Russo (Paraty), disse ter presenciado no ano passado, uma tentativa frustrada da facção paulista se instalar no distrito de Trindade.

Segundo Russo, na ocasião, a Polícia Civil de Paraty prendeu cinco integrantes do grupo de São Paulo. De acordo com o delegado, recentemente, não se observa a presença desses paulistas na cidade, havendo presença de algumas facções próprias do Rio de Janeiro.

Os outros dois delegados, alegaram que estão tomando providências devido a essa possível migração da facção paulista, embora não tenham notado a presença desses criminosos nas cidades onde eles trabalham (Itatiaia e Porto Real).

PF também investiga ações da facção paulista no Estado do Rio

Policiais federais também tentam desfazer a estrutura da organização criminosa, evitando a sua expansão e domínio no Rio de Janeiro. No dia 25 de agosto deste ano, agentes da PF estiveram em Três Rios, cidade que é alvo da organização criminosa paulista, que tem intenção de se expandir também para Minas Gerais.