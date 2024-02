Ao celular e dirigindo na contramão, motorista é flagrado no bairro Conforto

Volta Redonda – Um guarda municipal de Volta Redonda, em ronda preventiva pelo bairro Conforto, flagrou na tarde desta quinta-feira (22), na Via Sérgio Braga, um motorista manuseando o celular e trafegando pela contramão. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop-VR), o condutor do Chevrolet Montana seguia em direção à alça de retorno na Praça Esfinge 22 quando foi abordado. Durante a abordagem, o guarda notou as irregularidades. Além disso, o motorista estava sem o cinto de segurança, assim como a passageira do veículo.

Em consulta ao sistema, foi descoberto que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) estava vencido desde 2018, e que o carro possuía restrição judicial de circulação. O Chevrolet Montana foi removido para o depósito público municipal.

“A Guarda Municipal está 24 horas atenta a essas quebras de regras que atingem de forma contundente a população. Neste caso, o condutor manuseava o celular e dirigia pela contramão de uma via de entrada e saída da cidade, o que poderia ocasionar um acidente e sérias consequências. Nós que estamos nas ruas percebemos diariamente o quanto ações de imprudência podem causar danos, onde muitas vidas acabam sendo ceifadas. Parabenizo os agentes da GMVR pela rápida resolução do caso e destaco a importância das pessoas respeitarem a sinalização e as leis de trânsito. Isso favorece o deslocamento seguro de todos. Um trânsito seguro é feito por todos”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Disque-denúncia

Em caso de qualquer irregularidade, a população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153.