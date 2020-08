Aos 88 anos, morre a atriz Chica Xavier

Matéria publicada em 8 de agosto de 2020, 14:11 horas

Rio de Janeiro – Internada desde a última quarta-feira, dia 05, a atriz Chica Xavier, faleceu na madrugada deste sábado (08).

De acordo com a família, a atriz tratava de um câncer no pulmão e nesta semana sua respiração piorou um pouco, diante do quadro ela foi levada a emergência. Cabe ressaltar que não houve diagnóstico de Covid-19.

Chica Xavier ficou conhecida por importantes papéis na TV, teatro e cinema, entre eles a participação em ‘Sinhá moça’, ‘Renacer’ e muitas outras.