Apadefi amplia atendimento à população

Volta Redonda – Há 41 anos, a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda (Apadefi), localizada no Retiro, realiza trabalhos de excelência, atendendo pessoas que necessitam de atendimentos específicos de reabilitação a múltiplas terapias. Atualmente, a instituição oferece 15 tipos de atendimentos a população.

Nesta semana, a reportagem do DIÁRIO DO VALE foi até a sede da instituição, conheceu a estrutura do local e conversou com o coordenador-executivo, Rodolfo Levenhagen, que está na Apadefi há 18 anos. Ele contou sobre como é a operação da instituição e falou sobre os desafios, relações com apoiadores e planejamento do futuro da associação.

Diário do Vale: Quantas pessoas a Apadefi atende por mês?

Rodolfo Levenhagen: Atendemos, em média, 450 pessoas por mês. Grande parte do nosso atendimento é gratuito, via SUS e projetos realizados em parceria com administração pública. Desde o ano passado abrimos atendimentos particulares a preço populares e também através dos convênios médicos.

DV: Quais são os maiores desafios de gerir a entidade?

RL: Os desafios aparecem a partir das demandas que recebemos. Nos organizamos e atendemos estas pessoas, que precisam dos atendimentos. Por ser um serviço muito especializado, temos custos de manutenção altos, precisamos buscar um equilíbrio financeiro fundamental para a Apadefi se manter.

DV: Quais soluções a direção encontrou para manter este equilíbrio financeiro?

RL: Criamos uma rede forte de parcerias, tanto com o poder público quanto com empresas privadas, e buscamos ter uma equipe unida e envolvida, prezando sempre pela qualidade dos serviços prestados, que têm o objetivo final de proporcionar qualidade de vida às pessoas.

DV: Existe algum projeto para captar novos associados?

RL: Sabemos que é importante para instituição receber doações, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, e lançaremos em breve uma campanha para termos novos associados que possam receber um selo de parceiros da Apadefi. É fundamental o apoio da sociedade a qual prestamos serviços e de onde nascemos, através de famílias que tinham uma necessidade e se organizaram para isto. Hoje, trabalhamos este fortalecimento junto aos parceiros.

DV: A Apadefi tem outras fontes de captação de apoio?

RL: Encontramos o caminho para buscar parcerias via projetos aprovados em editais, e temos conseguido com isto trazer especialidades e novas técnicas e oferecer isto a população.

DV: Como a Apadefi se prepara para o futuro?

RL: A Apadefi se tornou uma organização referência na reabilitação de pessoas com deficiência física e também intelectual, já que o mercado apresentou uma demanda reprimida de pessoas com autismo e outras síndromes. Diante deste desafio estamos ampliando a nossa equipe e buscando profissionais qualificados para podermos oferecer serviços amplos e com muita qualidade. Nós acompanhamos os resultados e a melhoria da qualidade de vida destas pessoas.

DV: Como é a relação da Apadefi com os governos municipal e estadual?

RL: As parcerias são fundamentais para o nosso trabalho. Sempre tivemos uma parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, o prefeito Neto é nosso parceiro e sensível à nossa causa. Nos últimos anos recebemos emendas do deputado Dr. Luizinho (PP-RJ). Temos parcerias com o governo federal e buscamos projetos de incentivo com grandes empresas, como a CSN e outras, que nos ajudam a manter e melhorar os nossos serviços e equipamentos.