Apadefi convida patrocinadores para a 17ª Feijoada

Volta Redonda – A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos (Apadefi) iniciou nesta sexta-feira (31), a captação de patrocínio para a 17ª Feijoada da Apadefi, festa tradicional da instituição e de Volta Redonda. As inscrições estão abertas para empresários, comerciantes e sociedade em geral que queira ajudar o evento que arrecada fundos para a manutenção dos programas que são ofertados para a população.

Os patrocinadores poderão doar alimentos que serão utilizados para fazer a feijoada ou recurso de valores definidos na proposta de patrocínio. Além de ajudar a Apadefi a continuar oferecendo consultas em mais de 15 especialidades médicas, os patrocinadores também receberão diversos benefícios, como divulgação da logomarca da empresa no painel de LED do evento, nas redes sociais e nos jornais locais da Região Sul Fluminense (‘Diário do Vale’ e ‘A Voz da Cidade’). Também ganharão camisas do evento, podendo colocar o logotipo da empresa, disponibilizar brindes e folders nas mesas e expor um banner na entrada do evento.

Os interessados em participar deverão entrar em contato através do número (24) 99873-3407 (Rosângela).

O evento terá atrações musicais, open food, com variedades de sobremesas, e open bar (cerveja não inclusa). A festa será no Ricardo Buffet, em Volta Redonda, no dia 25 de agosto, e os ingressos estarão à disposição em breve.

A importância da Feijoada da Apadefi

Na última edição, 16ª Feijoada da Apadefi, o valor arrecadado na festa teve impactos positivos na instituição, possibilitando a ampliação dos atendimentos e tratamentos na associação.

O coordenador executivo da Apadefi, Rodolfo Levenhagen, está com as expectativas altas para a cerimônia deste ano (2024) e falou da importância da festividade para a instituição e como festa típica do calendário do município.

“A Feijoada da Apadefi virou um evento social e de grande importância para Volta Redonda. Além de, fazer o bem, ajudando a manter os atendimentos da instituição, a gente divulga as empresas de nossa cidade e conta com atrações musicais de artistas locais”, destacou Rodolfo.

O deputado Munir Neto, na última edição, destacou a importância da Apadefi na causa das pessoas com deficiência e como é importante a ajuda da população.

“A Apadefi é um exemplo disso, já que atende as pessoas portadoras de deficiência com muito amor, muito carinho, principalmente com muita competência. Trata-se de uma equipe maravilhosa que faz um serviço de excelência. Por isso, toda ajuda que a gente fizer para Apadefi é pouca para o número de pessoas que ela atende”, disse o deputado.