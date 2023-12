Apadefi e Sicoob Credirochas realizam parceira para implementação de projeto de comunicação alternativa

Volta Redonda – A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos (Apadefi) teve aprovação do projeto de captação de recurso apresentado no Banco Sicoob Credirochas. O projeto possibilitou a implantação de comunicação alternativa para usuários da entidade.

De acordo com Rodolfo Levenhagem, coordenador Executivo da Apadefi, a parceria com o Sicoob Credirochas possibilitou a reestruturação do Laboratório de Tecnologias Assistidas da unidade e a compra de novos equipamentos.

“A Apadefi possui um Laboratório com diversos equipamentos adaptados para utilização de pessoas com deficiência. Contudo, esses equipamentos possuem um valor elevado no mercado, dificultando a atualização constante. Essa parceria com o Sicoob Credirochas está nos possibilitando reestruturar e comprar equipamentos novos que são de extrema importância para a nossa entidade”, destacou.

O valor dispensado pelo Banco Sicoob foi de R$ 18.000,00 que fui utilizado para compra de novos equipamentos, como: computadores, mouses adaptados, monitores touchscreen, aplicativo específico para comunicação alternativa, teclado de película sensível ao toque e sensor ocular, que possibilita controlar o mouse do computador somente com os olhos.

“O Sicoob Credirochas é um grande parceiro da Apadefi. Eles sempre colaboram com nossas ações, são patrocinadores da nossa tradicional feijoada beneficente e participam das festividades com a gente. Graças a essa nova parceria com o Sicoob Credirochas a Apadefi sai na frente com aquisição desses equipamentos supermodernos. Nossos usuários merecem esses e muitos outros investimentos que somos capazes de realizar com a ajuda de tantos parceiros”, explicou Rodolfo Levenhagem.

Outras parcerias conquistadas através do Sicoob Credirochas

A Apadefi já participou de outros editais para captação de recursos do Banco Sicoob Credirochas que possibilitou a aquisição de novos equipamentos para fisioterapia, trocador de calor para a piscina adaptada e aquecida e viabilizou a instalação de energia solar toda nossa sede.

“Nosso diferencial é apresentar projetos para captação de recursos, que nos possibilita avançar e oferecer o melhor para os nossos usuários. Vamos continuar buscando projetos, serviços e programas para dar melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência”, concluiu.