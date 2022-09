Apadefi fecha convênio com a prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 12:05 horas

Volta Redonda – No encontro, realizado nesta terça-feira, dia 6, foi assinado um novo convênio entre a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda (Apadefi) e a prefeitura de Volta Redonda.

O novo convênio foi feito com o objetivo de gerar uma ampliação dos atendimentos em reabilitação com equipe multidisciplinar, como: fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia e outras especialidades. Há também a busca pela ampliação de serviços prestados aos usuários do SUS.

A Apadefi atua como uma entidade beneficente que presta atendimento a pessoas com deficiência física (PCD). Foi fundada em outubro de 1982, sendo uma iniciativa de Emanuel Vieira Dalboni, Antonio Levenhagen Júnior e outros envolvidos na causa.