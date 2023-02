Apadefi investe em energia solar para economizar recursos - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 09:14 horas

Volta Redonda – A Apadefi – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda, inovou sua matriz energética com a instalação de uma unidade de produção solar em sua sede, localizada no bairro Retiro, capaz de atender toda sua demanda mensal de energia elétrica.

O sistema foi implantado em dezembro de 2022, através do Projeto “Energia Nova para a Apadefi”, uma iniciativa que contou com a parceria do SICOOB Credirochas e da ECO City, com investimentos de mais de R$ 164.000,00.

Parte dos recursos foram obtidos junto ao SICOOB Credirochas, através de um projeto no valor de R$ 52.000,00 e do financiamento do restante do valor.

Esse modelo garante que a Apadefi pague pelo sistema um valor inferior ao que pagava de energia elétrica até então. Com o Projeto “Energia Nova para a Apadefi”, a Instituição passa a gerar sua própria energia elétrica, melhorando exponencialmente sua sustentabilidade financeira e ambiental, se alinhando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 13, das Nações Unidas.

“Essas e outras iniciativas ajudam a Apadefi a manter suas centenas de atendimentos gratuitos todos os meses”, ressaltou a Coordenadora Técnica, Mariana Ramos de Oliveira.

O Presidente da Apadefi, Dr. Luiz Eduardo Luz Barreiros, destacou a visão estratégica da instituição em se popularizar como um Centro de Saúde e Reabilitação, com acesso à toda a população de Volta Redonda e cidades vizinhas.

“Estamos atuando com expertise e inovação em projetos para o Terceiro Setor, unindo forças com parceiros estratégicos, como o SICOOB Credirochas, que viabilizou nossa sustentabilidade energética”, destacou o Coordenador Executivo, Rodolfo Levenhagen.

O Coordenador de Projetos, Guilherme Benedito, citou como a sociedade pode ajudar a Apadefi. “Ao se tornar um associado, com apenas R$ 30,00 por mês, ou R$ 1,00 por dia, temos sustentabilidade financeira pra manter os atendimentos gratuitos, serviços de impacto social, e atenção às famílias dos pacientes”.

São 18 especialidades de saúde oferecidas ao público, em diferentes modalidades de atendimento como SUS (gratuito), consultas particulares com preços acessíveis e para os conveniados UNIMED. Verifique as disponibilidades.

A Apadefi fica à rua General Euclides de Figueiredo, nº 350, bairro Retiro, em Volta Redonda, aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações os telefones são (24) 99321.7782 ou 99322.0462.