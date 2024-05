Apadefi realiza encontro em comemoração ao Dia das Mães

“Esses momentos são de extrema importância para a Apadefi, para os nossos usuários e seus familiares. As mães são uma das figuras mais importantes na vida da gente, e elas merecem todo o nosso amor, carinho e gratidão. Queremos sempre fortalecer os vínculos familiares e essa parceria entre as famílias e à Apadefi”, concluiu.

“Estou muito feliz; como mãe, fico orgulhosa ao ver o quanto ele se desenvolveu ao longo do tratamento aqui na Apadefi. Me sinto realizada por ele ter conseguido participar desse momento maravilhoso”, disse Gisele.

O encontro reuniu as mães dos usuários da instituição, que puderam assistir a uma apresentação musical cantada pelos filhos, desenvolvida pelo musicoterapeuta da associação, Enéas Rezende. O profissional comentou a apresentação e falou sobre a importância do aprendizado musical.