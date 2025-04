Apadefi recebe R$ 400 mil para ampliar serviços de saúde em VR

Volta Redonda – A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda (Apadefi) recebeu, neste ano, cerca de R$ 400 mil para serem investidos nos serviços oferecidos pela organização. O objetivo é promover melhorias nos atendimentos da instituição em 2025.

O valor foi destinado por meio de duas emendas parlamentares do deputado federal Doutor Luizinho, através do programa “Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias”, que integra a política pública de trabalho social.

Uma das emendas é no valor de quase R$ 300 mil, enquanto a outra soma R$ 100 mil. Da emenda de maior valor, R$ 200 mil serão usados para custear serviços e R$ 100 mil para manutenção e compra de equipamentos.

Os serviços contemplados incluem: assistência social, psicologia, arteterapia, musicoterapia, psicoterapia, psicopedagogia, serviços gerais e recepção.

O coordenador executivo da Apadefi, Rodolfo Levenhagen, agradeceu ao deputado e destacou a importância das emendas para o funcionamento da instituição.

“Desde a visita do Doutor Luizinho à Apadefi, ele se tornou um grande parceiro da instituição, viabilizando a ampliação dos atendimentos por meio de emendas de custeio e investimentos, além de parcerias com a prefeitura”, afirmou Rodolfo.

A Apadefi oferece mais de 15 especialidades de atendimento. Para se consultar, é necessário entrar em contato pelo número (24) 99321-7782 ou comparecer à secretaria da associação, localizada na Av. General Euclides de Figueiredo, nº 350, bairro Retiro, em Volta Redonda.