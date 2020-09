Apae de Volta Redonda promove bazar solidário neste fim de semana

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 15:32 horas

Toda renda arrecadada será revertida aos fundos para os trabalhos desenvolvidos pela entidade

Volta Redonda- A Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda) promove neste fim de semana, dias 12 e 13, o bazar solidário, na sede da associação, no bairro Sessenta. O bazar acontecerá de 13h às 17h30 e serão vendidos roupas, calçados e acessórios.

Todas as peças estão em excelente estado e passaram por um processo de lavagem e limpeza para garantir a perfeita higienização delas. Toda renda arrecadada será revertida aos fundos para os trabalhos desenvolvidos pela entidade com os mais de 300 assistidos com deficiência intelectual e múltipla atendidos pela instituição.

– Convido toda a população para mais uma vez abraçar a nossa causa. Conseguimos arrecadar uma grande variedade de roupas e calçados em muito bom estado e a comunidade poderá aproveitar os preços e a oportunidade de ajudar a Apae mais uma vez – afirmou o presidente da Apae, Dinaldo Oliveira.

O bazar Solidário, ainda está aceitando doações. Os interessados em ajudar podem levar os donativos até a sede da entidade.

Serviço

Bazar Solidário da Apae-VR

Data: 12 e 13 de setembro (sábado e domingo)

Horário: 13h às 17h30

Local: Na sede da associação, situada à Rua 60, n. 1790, bairro Sessenta