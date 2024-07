APAE de Volta Redonda promove “BBQ da Solidariedade”

Já Frederico Azevedo, proprietário do Restaurante Corisco, expressou sua satisfação com a parceria.

Volta Redonda – A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Volta Redonda, em parceria com o Restaurante Corisco, realizou no último domingo (30), o “BBQ da Solidariedade”, na quadra da instituição. O evento contou com churrasco e música ao vivo.