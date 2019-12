Apae-VR fecha 2019 com saldo positivo nas contas

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 18:15 horas

Volta Redonda – Após passar por um período de dificuldades financeiras, correndo até o risco de encerrar as atividades, a Apae de Volta Redonda (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) está fechando 2019 com saldo positivo em suas contas. O balanço foi feito pelo atual presidente da associação, Mário Vítor, que conseguiu reverter o fechamento quase histórico com déficit nas finanças.

– Quando assumimos a direção, há três anos, a Apae corria o risco de fechar suas portas. Ela tinha um déficit mensal muito alto – lembra o presidente da entidade, Mário Vítor.

Para mudar esse quadro foi realizada uma força tarefa, com parcerias públicas e privadas, empenho das famílias e economias nas contas.

– No início da gestão, quando tomamos conhecimento da situação saímos em busca de parcerias e apoios de empresários, de entidades como o Rotary e Maçonaria, além de procurar os deputados da região para que eles pudessem contribuir com emendas que favorecessem a Apae. Fizemos uma conscientização dos gastos, reduzimos o quadro de funcionários e fizemos economia nas contas, como por exemplo, a de luz – explica.

Com muito orgulho, Mário Vítor destaca que está encerrando a sua gestão com um equilíbrio nas contas, atendendo um número maior de pessoas e com a unidade reformada.

– Não há um salvador da pátria, quero ressaltar que o que foi feito para a mudança de quadro na Apae foi fruto de um trabalho em conjunto, onde toda a cidade e a comunidade abraçou a causa. Podemos citar, por exemplo, 200 mil reais em emenda parlamentar, inserida pelo ex-deputado Deley de Oliveira no Orçamento Geral da União, para a aquisição de equipamentos e materiais para a escola, oficinas e o departamento médico – conta.

Atualmente a unidade atende cerca de 300 famílias, com aulas, oficinas, atendimentos médicos e assistência social. Entre as oficinas e atividades complementares, os usuários tem a disposição atividades complementares como Maculelê, Capoeira, fanfarra, teatro, dança, cozinha experimental e muito mais.

– Além da parte educacional, atualmente temos cerca de 1.300 atendimentos médicos com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros. Mesmo com a redução dos gastos hoje oferecemos mais atendimentos e acompanhamos um número maior de famílias – diz.

Uma das expectativas para o próximo ano é com relação ao reconhecimento. Com as contas em dia, a Apae de Volta Redonda, que atualmente é uma referência no Estado, tem a perspectiva de se tornar uma das melhores do país.

– Em 2017 e 2018 foram anos muito difíceis, tempos de reestruturação. Em 2019 conseguimos ver o início dessas mudanças, foi um ano muito bom. Para 2020 temos as melhores perspectivas, esperamos que a nossa Apae seja uma das melhores do Brasil. Toda a estrutura já está montada, reformada e o foco para o próximo ano é o progresso contínuo, como a qualificação dos profissionais e o avanço nas melhorias físicas. A próxima diretoria é um grupo muito qualificado e já está disposto a dar continuidade em todo esse trabalho. Uma coisa é certa, a Apae de Volta Redonda deu a volta por cima, não deve nada. Missão cumprida – finaliza.