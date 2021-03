Matéria publicada em 12 de março de 2021, 16:45 horas

Com um cardápio de comida mineira, a refeição gourmet terá pratos limitados

Volta Redonda – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae) promove, neste sábado, dia 13, mais um evento para arrecadar recursos para a manutenção das atividades e serviços prestados pela instituição filantrópica. Dessa vez irá a acontecer a Refeição Gourmet, com prato típico mineiro, em sistema de drive thru.

Os almoços poderão ser retirados entre 12h e 15h, na própria instituição, que fica na Rua Sessenta, nº. 1790, no bairro Sessenta. O prato é composto por arroz branco, tutú molinho com bacon e linguiça, angú, contra coxa e couve. O valor de cada refeição é de apenas R$20,00. As vendas de tickets antecipados podem ser adquiridas na recepção da APAE/VR e no Agridoce Hortifruti, no bairro aterrado.

Todo o valor arrecadado com a comida mineira é destinado à causa e é importante para a saúde financeira da associação, que hoje, trabalha atendendo mais de 250 assistidos. Há 65 anos a Apae-VR acolhe e protege pessoas com deficiências intelectual e múltipla, defendendo os seus direitos, educando, estimulando, promovendo a inclusão social e a melhor qualidade de vida, com apoio e orientação à família.