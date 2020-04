APAE-VR segue com assistência às famílias de alunos

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 10:29 horas

Volta Redonda – A APAE-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Volta Redonda segue com suas atividades e dando assistência durante o período de quarentena no município. A associação está promovendo atendimentos em suas redes sociais, para prestar assistência às famílias, principalmente aquelas que apresentem maior vulnerabilidade social. No último domingo (12), alunos receberam kits de ovos de Páscoa que foram distribuídos em domicílio.

A associação está funcionando em regime de plantão, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 11h, dando continuidade às ações administrativas, de informação, orientação, acolhimento e contato com as famílias, colaboradores e sociedade. Estão sendo entregues cestas básicas para famílias carentes cadastradas na APAE-VR. Alunos também estão recebendo materiais pedagógicos e cadernos de atividades confeccionados pela equipe do setor pedagógico. A associação está nas redes sociais para interagir com os alunos e seus familiares para tirar dúvidas ou necessidades que surgirão neste período de quarentena.

Também está sendo feito o encaminhamento ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), as famílias que necessitam de atendimento e ações conjuntas com os órgão de garantia de direitos. A APAE-VR dispõe de um telefone para demandas de atendimentos psicológicos, de assistência social, entre outros.

As equipes técnicas de saúde e pedagogia estão enviando diariamente vídeos nas redes sociais, que são informativos, referentes ao momento de pandemia, além de ações de estímulo e continuidade das atividades para os alunos. A central de doações continua funcionando. Interessados em contribuir nas doações ou que buscam mais informações, entrar em contato com a associação pelo número 3342-5399.