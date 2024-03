APAEs de VR e BM comemoram Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down

Sul Fluminense – Nesta quinta-feira (21), foi comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down – síndrome causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maioria das células de um indivíduo. As pessoas com Síndrome de Down têm 47 cromossomos nas suas células ao invés de 46.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 300 mil pessoas vivem com a síndrome no Brasil.

No Sul Fluminense, instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Volta Redonda e Barra Mansa atendem com qualidade e muito carinho as pessoas com esta condição, e celebraram a data com eventos e apresentações teatrais e musicais.

APAE VR trabalha desenvolvimento de autonomia dos assistidos

Segundo o presidente da APAE-VR, Mário Vitor Lopes Neto, a instituição atende 260 pessoas com deficiência intelectual e múltipla – dentre elas, as pessoas com Síndrome de Down, que representam por volta de 25% dos seus assistidos.

“Desenvolvemos com estas pessoas atividades pedagógicas, de autonomia, independência, atividades físicas, culturais, musicalização, fanfarra, teatro, dança, esportes, socialização, manutenção de saúde física e mental, oficinas diversas a fim de potencializar as capacidades destas pessoas tão especiais que demonstram tanto interesse em aprender”, contou o presidente.

“No decorrer da vida, essas atividades lhes permitem atuar tanto na sua casa, comunidade ou trabalho da forma mais independente possível. Este é o papel da APAE-VR: fazer das pessoas com deficiência intelectual – dentre elas, as pessoas com Síndrome de Down – cidadãos que atuem na sociedade, usufruindo de seus direitos e cumprindo seus deveres, com atuação natural nos grupos sociais do qual faz parte”, completou Mário Vitor.

Ele falou ainda sobre o retorno positivo que recebe dos assistidos. “Trabalhar com estas pessoas é ter o retorno do carinho, dos ganhos intelectuais, sociais e ver que estão sempre prontos a aprender. São pessoas que, com estimulação correta, demonstram capacidades inúmeras para os diversos campos de atuação na vida e na sociedade”, disse o gestor.

Para comemorar o Dia Internacional do Síndrome de Down, os alunos da APAE-VR que integram a banda da instituição realizaram uma apresentação no Sider Shopping.

APAE-BM realiza fortalecimento de vínculo com as famílias

Em Barra Mansa, a APAE realiza um trabalho semelhante, atendendo 55 pessoas com Síndrome de Down, desde a primeira infância até a idade adulta. A diretora educacional Jaqueline Costa dos Reis explicou como é realizado o trabalho na instituição. “Os atendimentos são realizados na área da saúde, serviço social e educação. Temos diversas atividades como: Capoeira, dança, GRD, natação, futebol, tênis de mesa, psicomotricidade, equoterapia, expressão corporal, arte, jogos educacionais personalizados.” explicou a diretora.

Ela também contou sobre como é feito o trabalho junto às famílias dos assistidos. “O vínculo com as famílias é fortalecido. E ações para que isso ocorra são garantidas, como o grupo de convivência, o coral, os eventos, atendimentos e acolhimentos”, contou Jaqueline.

Para comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, a APAE realizou uma roda de conversa com os palestrantes Charles de Souza e Iolanda Hermógenes e teve uma apresentação: Mulher Maravilha – protagonizada pelos alunos Fabricio Domingues e Isabel de Almeida.

Especialistas apontam que a inclusão social é a melhor forma de desenvolvimento

O dia 21 de março foi escolhido para ser o Dia Mundial da Síndrome de Down. A data tem o objetivo de promover uma conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. Ela é oficialmente reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), desde 2012. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil a estimativa é de 1 para cada 700 nascimentos — totalizando cerca de 270 mil pessoas com Síndrome de Down.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Síndrome de Down é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Em vez de dois cromossomos no par 21 (o menor cromossomo humano), possuem três. Segundo a pasta, é a alteração cromossômica mais comum em humanos — e a principal causa de deficiência intelectual na população.

Relacionar para desenvolver

A psicóloga Alessandra Araújo explica que as pessoas com Síndrome de Down precisam sentir que estão inseridas para que sofram menos e consigam evoluir como ser humano.

“A partir do momento que eu não deixo a pessoa experimentar, viver, dentro de uma normalidade, enfrentar as barreiras, enfrentar os problemas, eu acabo atrapalhando o processo cognitivo dessa pessoa”. A especialista diz que o impacto disso pode não ser bom para o próprio futuro.

“Se gera nesse sujeito, uma sensação de que ele está sendo discriminado, está formulado dentro dele e na percepção dele, um estigma, e é esse estigma do diferente, o estigma do que não é capaz, que faz com que a pessoa, ela entre num processo de internalização, de silêncio e aí futuramente pode sim acarretar uma questão de transtorno mental”, alerta.

A cardiologista Janaína diz que, desde cedo, começou a se preocupar em dar assistência para o seu filho. Ela acredita que foi o diferencial para que seu filho tivesse uma infância saudável.

“Eles precisam ser incluídos em terapias desde bebês. Fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia, porque assim, a gente vai conseguir chegar no potencial máximo de desenvolvimento dessas crianças”.

A médica ainda reforça: “Hoje em dia, eu vejo que as crianças são muito mais bem aceitas porque a inclusão tenha acontecido de uma forma mais presente na vida deles. As escolas recebem essas crianças, mesmo sabendo que precisam de uma atenção especial com relação aos outros alunos”, salienta.

Para a psicóloga Alessandra Araújo, as pessoas não precisam ter medo de se comunicar com quem tem Síndrome de Down ou tentar falar de um jeito diferente como se o outro não pudesse entender.

“O que a gente precisa é ter empatia e não a empatia apenas de se colocar no lugar do outro, mas de entender e perceber que a Síndrome de Down não é um defeito, não é uma patologia — é uma condição”, lembra.

“Eu desejo que as pessoas possam se aproximar dessas pessoas e darem oportunidade para que elas sejam incluídas, porque são pessoas amorosas e que querem estar no meio das outras e que querem esse desenvolvimento”, aconselha a cardiologista Janaína. Fonte: Brasil 61