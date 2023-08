Apagão: Mais de 18 estados ficam sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (15)

País – Diversas cidades do país registraram falta de energia elétrica, por volta dás 8h30min desta terça-feira (15). Moradores de 18 estados e do Distrito Federal relataram nas redes sociais a queda da energia, que teria durado pouco tempo. Dentre os estados atingidos estão: Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraíba.

Em nota divulgada na manhã desta terça-feira (15), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a interrupção de energia que atingiu diversos estados, por volta das 8h30, ocorreu por causa da abertura de interligação da rede de operação do sistema nacional, entre as regiões Norte e Sudeste.

Segundo a nota, foram interrompidos 16 mil megawatts (MW) de carga, nos estados do Norte e Nordeste. A interrupção também afetou estados do Sudeste. De acordo com a ONS, 6 mil MW já foram recompostos desde que o serviço foi iniciado, às 9h16, e as causas da interrupção continuam sendo apuradas.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação para acompanhar o processo de recomposição do sistema e para apurar a ocorrência.

Nota Enel

Em nota, a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, informou que na manhã de hoje (15), parte dos clientes da sua área de concessão tiveram o fornecimento de energia interrompido devido a um corte de carga realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em diversos estados do país.

Segundo o documento, a energia foi restabelecida de forma gradual, sendo totalmente normalizada às 8h48 no Rio de Janeiro; em São Paulo às 9h20. “No Ceará, estamos restabelecendo gradualmente a energia de acordo com a autorização do ONS”, destacou a nota.

“Esse procedimento de corte de cargas – conhecido como Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) – acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional (SIN) e ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores”, frisou o documento.