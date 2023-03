‘Apagões’ da Light são discutidos em reunião promovida pela ACIAP-BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 18:57 horas

Durante período de chuvas, vários bairros e distritos da cidade foram constantemente afetados com a falta de energia

Barra Mansa – Diversas localidades de Barra Mansa, especialmente nas áreas rurais, sofreram com a falta de energia devido às chuvas ocorridas neste mês de março. Os ‘apagões’ se tornaram constantes, causando prejuízos para quem trabalha com o comércio e indústria e afetando o dia a dia de moradores em diversos bairros do município.

A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), tendo recebido reclamações de muitos de seus associados, realizou, na noite de segunda-feira (20), uma reunião aberta com representantes da Light a fim de esclarecer dúvidas referentes a essas constantes quedas de energia, além de tratar de outras demandas trazidas pelos participantes do encontro. Participaram da reunião também, além de moradores e empresários, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural e do Sindicato Rural.

A equipe da concessionária informou que, por conta das fortes chuvas dos últimos dias, tem tido uma demanda muito grande de serviços e atendimentos.

– Agradecemos o convite da ACIAP-BM. Essas reuniões são boas, pois trazem para nós o sentimento da população nas áreas afetadas, o que nos ajuda para trabalharmos de forma mais assertiva – afirmou Edmilson Ribeiro, técnico de Operação, que estava acompanhado ainda da executiva de Contas, Fabiana Almeida de Souza e do engenheiro Wendell de Paula.

A maior queixa, principalmente dos moradores e produtores da área rural, foi relativa à falta de luz, que acontece mesmo sem a ocorrência das chuvas, chegando algumas localidades a ficar dois a três dias sem energia, segundo relato dos presentes. Tal situação tem causado inúmeros prejuízos aos produtores e moradores das áreas rurais, principalmente nos distritos do município. Foram citadas as localidades de Antônio Rocha, Rialto, Floriano, Amparo, KM 4, São Genaro, Colônia Santo Antônio, entre outras.

– Quem tem condição de ter um gerador, ainda consegue minimizar os prejuízos, mas, e quem não tem? Sem contar os moradores, conheço pessoas que nos últimos apagões perderam tudo o que tinham no freezer, geladeira, é um prejuízo para todos – ressaltou a produtora Carolina Nóbrega.

As demandas trazidas pelos presentes foram listadas pela equipe, que se comprometeu a verificar cada caso para buscar a solução necessária. O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, agradeceu a presença da equipe da Light e colocou a casa à disposição para interceder junto à concessionária a fim de cobrar que as demandas apresentadas na reunião sejam solucionadas.

– Agradeço a presença de todos, é muito importante conseguirmos trazer aqui os problemas que nos afetam para buscarmos soluções. Se os problemas persistirem, tragam novamente para nós, juntos vamos fiscalizar e cobrar para que sejam resolvidos. Agradeço a presença da equipe da Light, que aceitou nosso convite e que possamos manter esse canal de comunicação – ressaltou ele.