Apartamento pega fogo no bairro Retiro em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 19:25 horas

Volta Redonda – O Corpo de Bombeiros está combatendo as chamas de um apartamento, desde o início da noite desta quinta-feira (17), em Volta Redonda. O imóvel começou a pegar fogo por volta das 18h, na Avenida Retiro, na altura da subprefeitura do bairro, após um curto-circuito em um ar-condicionado do apartamento.

Até o momento não foram divulgados feridos no local.