Apenas 10% dos brasileiros não têm acesso a celular

País – Nove em cada dez brasileiros possuem acesso à telefonia móvel, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O índice marca o Dia das Telecomunicações, celebrado em 5 de abril, e informa o papel do Ministério das Comunicações na ampliação do acesso e na oferta dos serviços de telefonia no país. Entre as ações promovidas, está a expansão da internet banda larga, que tem incluído mais pessoas no meio digital.

“O Brasil tem potencial para crescer na área das telecomunicações. Os números de expansão da internet mostram que há avanços, mas ainda existem pessoas com comunicação limitada. Neste dia, é importante lembrar dos desafios que precisam ser superados para que, no futuro, todos tenham acesso à internet”, afirmou Juscelino Filho.

Ainda de acordo com o levantamento, a maioria da população com acesso à telefonia móvel vive em capitais e regiões metropolitanas. Os dados mostram que 4.363 municípios brasileiros possuem infraestrutura de fibra óptica — o que permite mais velocidade e estabilidade para essas localidades.

O secretário de Telecomunicações, Hermano Tercius, mencionou a data como uma oportunidade para destacar a expansão dos serviços de comunicação no Brasil. Segundo ele, o país possui uma extensão territorial ampla e áreas de difícil acesso, o que representa um desafio para os prestadores de serviço. Sobre essas regiões, o secretário afirmou que “não falta trabalho para que a conectividade avance”.

“É preciso comemorar, mas com a consciência de que ainda há domicílios sem acesso. Trabalhamos para ampliar a comunicação, sem deixar pessoas de fora. Esse é o nosso desafio: levar conectividade e, ao mesmo tempo, melhorar outros indicadores da conectividade, como o letramento digital”, concluiu Tercius.

Outro dado relacionado ao setor é a chegada da tecnologia 5G a 1,3 mil municípios. O avanço integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que prevê a implantação do 5G nos 5,5 mil municípios brasileiros. O Novo PAC também inclui a expansão da tecnologia 4G para 6,8 mil distritos, vilas e áreas rurais.

Sobre a data

O Dia das Telecomunicações é celebrado no Brasil em 5 de abril, enquanto a data internacional ocorre em 17 de maio. A data lembra a importância do setor e os desafios para que todas as regiões tenham estrutura para levar informação por meios digitais.

Telecomunicações não significam apenas levar infraestrutura, mas também promover educação e orientação. Ainda há pessoas com acesso limitado a dispositivos eletrônicos, o que dificulta o uso de informações e serviços digitais. Com informações da Agência Gov.