Apesar do grande volume de chuvas, Angra não tem ocorrências graves

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 15:08 horas

Cidade não registrou desalojados e desabrigados

Angra dos Reis – Embora ainda exista previsão de chuva para as próximas horas, a situação em Angra dos Reis é tranquila. De acordo com a Defesa Civil Municipal, não há desabrigados e nem desalojados na cidade. Aconteceram algumas ocorrências, como pequenos deslizamentos, mas todos sem gravidade. Também não houve alagamentos.

Três árvores caíram na rodovia Rio-Santos, mas a Defesa Civil já está trabalhando para retirá-las e nenhuma delas está interrompendo o trânsito.

Duas residências no bairro do Areal foram interditadas provisoriamente, até que vistorias mais detalhadas sejam realizadas nos locais.

O maior índice pluviométrico registrado no município, ontem (1º), foi no bairro do Marinas, com 256mm, em 24 horas. Devido à grande quantidade de chuva, 41 bairros receberam aviso de evacuação para os moradores em área de risco (http://www.angra.rj.gov.br/sdc-mapa-de-risco.asp?IndexSigla=SEPDC&vNomeLink=Mapas%20de%20Risco) . É bom ressaltar que esse alerta tem como público-alvo pessoas que residam próximo a encostas, que com a chuva constante, podem desmoronar.

Das 20 sirenes de alerta e alarme existentes na cidade, 14 foram acionadas. Foram abertos ainda 20 pontos de apoio, mas como não houve procura, todos foram fechados.

Por precaução, a Prefeitura de Angra resolveu cancelar as aulas de hoje nas escolas municipais, mas amanhã a previsão é de que tudo volte ao normal.

Embora no momento não chova na cidade, a Defesa Civil alerta que o solo continua saturado e ainda há risco de deslizamentos. Qualquer ocorrência grave deve ser comunicada a Defesa Civil através do telefone 199.