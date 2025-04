APL do Vale do Café reúne produtores em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Café terá nova reunião no dia 29 de abril, às 13h30, na Fazenda Ponte Alta, em Barra do Piraí.

O encontro vai reunir produtores de café, queijo e cachaça. Entre os destaques, estão a assinatura do “Acordo de Cooperação Técnica” para implantação do laboratório de café na região e a apresentação do “Agrofundo”, linha de crédito para os produtores.

“O APL tem o objetivo de apoiar os produtores de café, queijo e cachaça do Vale do Café e incentivar novos produtores”, disse Wanderson Farias, assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações do Turismo na região.

O APL conta com apoio das Secretarias de Estado de Turismo, Agricultura e Desenvolvimento Econômico, além de Sebrae, Emater, Pesagro, Ascav, Ascarj, AQV e da Prefeitura de Barra do Piraí.

“A região do Vale do Café tem um potencial enorme para o turismo. E através dessa nova APL estreitaremos ainda mais os laços desse setor com a agricultura e nossos produtores de café, cachaça e queijo artesanal”, destacou Tadeu Oliveira, secretário de Turismo de Barra do Piraí.

Programação:

13h30 – Café de Boas Vindas e credenciamento

14h00- Abertura Institucional

14h30 – Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para implantação do laboratório de café na região Vale do Café – Paulo Renato – Pesagro

14h40 – Apresentação APL – Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico – Fernanda Curdi

15h10 – Indicação Geográfica do Café e Mapeamento Cafés Especiais – Aline Barreto Sebrae e Ana Claudia Peixoto – Consultora

15h30 – Turismo Rural da Setur-RJ – Marcos Paes – TurisRio

15h45 – Soluções para o setor de cachaça – Joyce Patrocinio- Sebrae

16h00 – Agrofundo – Financiamento para os produtores de Café Cachaça e Queijo