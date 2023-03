Aplicação da vacina bivalente começa nesta quinta-feira em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 19:59 horas

Paraty – Começa nesta quinta-feira (2) a aplicação da vacina bivalente contra Covid-19, em Paraty, no Centro Integrado de Saúde – CIS, das 14h às 16h. As aplicações serão feitas inicialmente em grupos prioritários.

Os grupos contemplados inicialmente serão: Pessoas com mais de 70 anos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILPI e RI), e seus trabalhadores; pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos; Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Para receber essa vacina é necessário ter pelo menos o esquema primário (as duas primeiras doses), com período de quatro meses da última dose. Quem tem a terceira e quarta doses também poderá receber a vacina bivalente como dose de reforço. Quem tem somente a primeira dose, precisa receber a segunda dose e aguardar o período dos quatro meses. O atendimento será por ordem de chegada e devem apresentar o CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS e Cartão de vacinação.

Instituições como o Asilo e Casa de Passagem receberão a visita dos profissionais da saúde, como também as aldeias indígenas. Vacinação aos moradores do Quilombo do Campinho será prioridade no posto de Saúde do Patrimônio.

A vacina bivalente da Pfizer é uma dose de reforço que ajuda melhorar a proteção contra casos graves, hospitalização e mortes, do vírus original da Covid-19 e suas subvariantes. É considerada uma vacina atualizada e mais eficaz, recomendada para a população acima de 12 anos.