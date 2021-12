Aplicação da vacina contra Covid-19 é interrompida no São Pedro, em Barra Mansa, após furto de cabos de ar-condicionado

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 13:41 horas

Segundo a SMS, há impossibilidade de refrigeração das doses

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informou, no início da tarde desta sexta-feira, dia 10, que na noite de quinta-feira, 09, os cabos do ar-condicionado da Unidade de Saúde do bairro São Pedro foram furtados pela segunda vez neste mês.

Segundo a pasta, por esse motivo, a aplicação da vacina contra Covid-19 no local será interrompida devido a impossibilidade de refrigeração das doses. ”A Secretaria já está tomando as devidas providências quanto aos reparos”, informou a Secretaria de Saúde.