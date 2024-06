Aplicação de novo asfalto avança na Estrada da Usina, em Volta Redonda

Volta Redonda – A Estrada da Usina, principal via de acesso aos bairros da região do Roma, está recebendo um novo asfalto. Equipes da prefeitura de Volta Redonda, estão realizando a obra que inclui sistema de drenagem de água da chuva e recuperação/construção de calçadas na via. O objetivo é entregar a pavimentação pronta nas próximas semanas.

O trabalho começou em trecho de aproximadamente um quilômetro compreendido entre a Rua Guatambu e o trevo de acesso à Estrada Getulândia. E, de acordo com a SMO, para receber o novo asfalto foi necessário realizar um trabalho de base, envolvendo a instalação de um sistema de drenagem de águas pluviais.

Após a conclusão do serviço para captação da água da chuva, foi feita a preparação do solo e iniciada a colocação da nova pavimentação asfáltica. Na Estrada da Usina, também estão previstas construção e reparação das calçadas, incluindo piso tátil para acessibilidade, com o objetivo de garantir a segurança na circulação dos pedestres.

“A previsão é entregar todo o serviço de recuperação da estrada em algumas semanas. É uma obra feita em convênio com a Caixa Econômica Federal e que estamos avançando neste fim de semana”, falou secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, que lembrou outras duas frente de trabalho. “Já entregamos o asfalto na Beira Rio do Volta Grande e logo vamos começar a atuar na Estrada da Fazenda do Ingá, no bairro Santa Cruz.

“A Estrada da Usina é uma via importante do bairro Roma e a recuperação atende uma reivindicação dos moradores. Nossas equipes estão atuando durante o feriado e no fim de semana para conseguirmos avançar e logo entregar mais esse trabalho pronto. Além da estrada, o bairro Roma também já recebeu novo asfalto em diversas ruas, por meio do convênio com o Governo do Estado que prevê asfaltamento de mais de 300 vias pela cidade. Falta muito para fazer, mas estamos no caminho certo”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.