Aplicação de novo asfalto avança no bairro Açude, em Volta Redonda

Volta Redonda – O asfaltamento da Avenida Francisco Antonio Francisco, principal via do bairro Açude, em Volta Redonda, avançou nos últimos dias. A obra é realizada pela prefeitura em parceria com o governo estadual, que contempla novo asfalto para mais de 300 ruas e avenidas da cidade.

As equipes da empresa responsável pela obra aplicaram o novo asfalto em um trecho próximo ao ginásio poliesportivo do Açude. O serviço tinha iniciado ainda neste mês, na subida que dá acesso ao bairro, e segue avançando pela avenida. No total, serão asfaltados mais de três quilômetros da via, melhorando as condições para os motoristas.

Antes da pavimentação, a Avenida Francisco Antonio Francisco contou com serviços preventivos realizados pela empresa responsável pela obra, como limpeza do sistema de drenagem e escoamento de águas pluviais, como bueiros e bocas-de-lobo, e a preparação do solo, incluindo fresagem.

“Uma via importante para o bairro que estava precisando dessa melhoria. Assim como essa avenida, muitas outras ruas estão recebendo o novo asfalto por meio do convênio com o Governo do Estado. Agradeço ao deputado (estadual) Munir Neto pelo apoio, assim como ao secretário estadual de Cidades, Uruan Andrade, que tanto tem ajudado Volta Redonda com importantes obras”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Retiro e Santa Cruz

Em paralelo ao trabalho realizado no Açude, o convênio da prefeitura com o Governo do Estado também está avançando em outras frentes de asfaltamento. As equipes começaram a fresar a Rua Fortaleza, no bairro Retiro, para preparar o solo que vai receber o novo asfalto.

No bairro Santa Cruz, a nova pavimentação na Avenida Nossa Senhora do Amparo está sendo finalizada. A via também passou por preparação do solo, com apoio de retroescavadeira, para que as equipes pudessem aplicar a massa asfáltica.

Além dessas localidades, o novo asfalto já beneficia os bairros: Aterrado, Roma, Pinto da Serra, Vila Santa Cecília e Santo Agostinho.