Apontado como chefe do tráfico em Angra é preso com pistola e granada - Diário do Vale

Apontado como chefe do tráfico em Angra é preso com pistola e granada

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 07:59 horas

Suspeito estava em carro com outras cinco pessoas, interceptado em operação policial, na Rio-Santos

Rio Claro – Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas no Sapinhatuba I, em Angra dos Reis, foi preso na manhã de quarta-feira (22) durante uma operação em conjunto entre a PRF, Operação Foco e BAC (Batalhão de Operação com Cães), no Km 492 da Rodovia Rio-Santos, próximo à entrada da RJ-155, em Rio Claro. No carro em que ele estava com outras cinco pessoas, entre elas uma adolescente, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, três carregadores, uma granada pronta para detonação, 16 munições e cinco pinos de cocaína.

Segundo a polícia, o homem possui uma vasta ficha criminal, com anotações por furto, roubo, tráfico e homicídio. Ele já havia sido preso em abril de 2020 pela Polícia Militar. Na época, ele foi detido após divulgar em redes sociais fotos ostentando armamentos como fuzis e pistolas. Durante a abordagem, ele usava uma tornozeleira eletrônica e cumpria regime semiaberto.

De acordo com os agentes responsáveis pela prisão, o motorista do carro, um Celta vermelho, tentou evitar passar pela fiscalização e com a movimentação suspeita, os policiais decidiram abordar o veículo. O material ilícito estava embaixo de um dos bancos.

Os três homens, duas mulheres e uma adolescente foram encaminhados para a 166ª DP, em Angra dos Reis.