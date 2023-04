Apontado como gerente do tráfico é preso pela 8ª vez em Barra do Piraí - Diário do Vale

Apontado como gerente do tráfico é preso pela 8ª vez em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 18:45 horas

Barra do Piraí – Um homem de 24 anos, apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas no Bairro de Fátima, distrito da Califórnia, foi preso nesta quarta-feira (5) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo a polícia, ele já possuía sete passagens pela polícia, com três condenações.

A prisão aconteceu após denúncias de que o homem se escondia em uma casa, fugindo de membros de uma facção rival. Agentes da PM o encontraram portando uma pistola da marca Bersa, fabricação argentina, calibre 9 milímetros, com 17 munições intactas e a numeração raspada. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde o delegado titular da unidade, Antonio Furtado, registrou a ocorrência. Pelo crime, o suspeito pode ser condenado a seis anos de prisão.

– Analisando os registros dos últimos meses, percebemos que três pistolas desse modelo foram apreendidas em Barra do Piraí. A numeração raspada dificulta a identificação da procedência, mas solicitamos a perícia. Nossa intenção é descobrir como essas armas estão chegando à região e, assim, interromper o fluxo de recebimento por parte dos criminosos. Estamos falando de uma arma com alta capacidade de precisão e excelente equilíbrio, o que pode ser uma opção repleta de benefícios para as facções. Hoje é possível comemorar uma liderança do tráfico a menos nas ruas. Barra do Piraí vai anoitecer mais segura – garantiu o delegado.