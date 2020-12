Após 11 rodadas sem vencer, Botafogo derrota Coritiba de virada

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 23:11 horas

Curitiba – O Botafogo conquistou a quarta vitória no Campeonato Brasileiro após 11 rodadas sem vencer na competição, na noite deste sábado (19), fora de casa, no Estádio Couto Pereira. A partida foi contra o Coritiba pela 26ª rodada do Brasileirão Série A, que terminou com vitória de virada do Alvinegro, por 2 a 1.

A última vitória do Botafogo também foi por 2 a 1 contra o Sport e fora de casa, na 15ª rodada do campeonato. Atualmente, o Alvinegro saiu da lanterna do Brasileirão, ficando na 18ª colocação, com quatro vitórias ,11 empates e 11 derrotas.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, em descida rápida do Coritiba, Giovanni Augusto recebeu na esquerda e tocou rasteiro para área. Neílton chegou batendo, e Diego Cavalieri defendeu com o pé, mas o atacante pegou a sobra, mandando pra rede.

A virada do Botafogo veio aos 29 minutos da segunda etapa, quando Cícero cruzou pela direita e Pedro Raul deu uma raspada no alto para a bola parar no canto do goleiro Wilson. O segundo gol foi da finalização forte de Wilson num dos cantos do goleiro do time da casa.